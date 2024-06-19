НБУ и в дальнейшем остается ключевым участником рынка, используя интервенции.

В Украине сохраняется дефицит валюты. Нацбанк продолжает использовать интервенции (покупка, продажа или обмен иностранной валюты на межбанке) для сбалансирования рынка. Об этом свидетельствует июньский отчет НБУ о финансовой стабильности.

"С октября 2023 года НБУ перешел к режиму управляемой гибкости обменного курса, что сопровождалось рядом валютных послаблений. Вместе эти решения несколько оживили рынок и увеличили его ликвидность. Однако заметный дефицит валюты сохраняется. НБУ и в дальнейшем остается ключевым участником рынка, а его интервенции – основным балансирующим механизмом. НБУ и в дальнейшем будет компенсировать структурный дефицит валюты на рынке", – говорится в отчете.

Также отмечается, что дальнейшее поступление международной помощи и накопленный объем международных резервов предоставляют НБУ необходимый запас прочности, чтобы сохранять активное присутствие на валютном рынке и минимизировать чрезмерное его изменение.

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В то же время, по данным Нацбанка, валютный риск остается умеренным. Колебания обменного курса гривни к доллару США выросли. Соответственно, ухудшились и оценки банками уровня валютного риска.

"Зато риск для банков снижало уменьшение чистой открытой валютной позиции банков. Кроме того, больший объем международных резервов обеспечивает комфорт на валютном рынке", – подчеркнул регулятор.

Курс валют в Украине

Национальный банк Украины установил на среду, 19 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,55 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 10 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 19 июня, снизился на 7 копеек и составляет 40,98 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 40,47 грн за доллар. В валютных обменниках Киева доллар незначительно подешевел – на 1 копейку, и составляет 40,91 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,82 грн).

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