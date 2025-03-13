Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,84 грн, а евро - 45,66 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 13 марта, подорожал на 10 копеек и составляет 41,75 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 5 копеек и составляет 45,50 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,15 гривни, а евро - по курсу 44,50 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг подорожал до уровня 41,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 13 марта, остался неизменным и составил 45,66 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 13 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 41,51 грн/долл., то есть гривня ослабилась на 10 копеек. Официальный курс евро на четверг установлен на уровне 45,16 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 5 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,65 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,55 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 45,40 грн/евро, а курс продажи - 45,20 грн/евро.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в своем прогнозе отметил, что текущее состояние валютного рынка относительно стабильное, а курс доллара на этой неделе ожидался в пределах 41,4 - 42 гривни за доллар на наличном рынке.

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