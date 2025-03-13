Продать доллар можно в среднем по курсу 41,25 грн, а евро - 44,95 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 13 марта, вырос на 3 копейки и в среднем составляет 41,83 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,25 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 8 копеек и составляет 45,58 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,95 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,65 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,55 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 45,40 грн/евро, а курс продажи - 45,20 грн/евро.

Видео дня

Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро четверга, 13 марта, составляет 83 147 доллара. В гривне ее цена сегодня составила 3 458 220 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 13 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 41,51 грн/долл., то есть гривня ослабла на 10 копеек.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривна, в свою очередь, несколько укрепилась. Так, официальный курс евро на четверг установлен на уровне 45,16 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 5 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Вас также могут заинтересовать новости: