Продать доллар можно в среднем по курсу 41,00 грн, евро - 44,50 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 29 июля, снизился на 10 копеек и составляет 41,50 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,00 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился также на 10 копеек и составляет 45,15 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,50 грн за евро.

Какой курс на сегодня в Киеве

В валютных обменниках Киева доллар сегодня снизился на 5 копеек и составляет 41,45 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,35 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня подешевел также на 5 копеек и составляет 45,10 грн/евро (курс продажи - 44,95 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на понедельник, 29 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,10 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 44,63 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 5 копеек.

Если бывший президент США Дональд Трамп вернется в Белый дом в 2025 году, ему, скорее всего, повезет с его планами на ослабление доллара, даже если он ничего не будет делать. Такое мнение высказал профессор экономики Гарвардского университета, бывший главный экономист Международного валютного фонда Кеннет Рогофф.

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