Трамп и Вэнс могут быть правы по поводу завышенного курса доллара, отметил эксперт.

Если бывший президент США Дональд Трамп вернется в Белый дом в 2025 году, ему, скорее всего, повезет с его планами на ослабление доллара, даже если он ничего не будет делать. Такое мнение выразил профессор экономики Гарвардского университета, бывший главный экономист Международного валютного фонда Кеннет Рогофф, передает NV со ссылкой на его колонку на Project Syndicate.

"Это горячее желание не только самого Трампа, но и баллотирующегося вместе с ним кандидата в вице-президенты сенатора Джей Ди Вэнса. Они считают, что надо что-то сделать, чтобы вернуть былую славу американской промышленности, и, по их мнению, лучший способ достичь этой цели - ввести высокие пошлины и девальвировать доллар", - отметил эксперт.

Он напомнил, что Вэнс неоднократно заявлял, что сильный доллар снижает конкурентоспособность рабочей силы США.

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"Доллар сейчас действительно очень укрепился… Курс доллара сейчас намного выше нормального исторического уровня. Только его пиковые значения в 1985 и 2002 годах выглядят отдаленно сопоставимыми, и в обоих случаях курс доллар резко снижался в последующие годы", - отметил Кеннет Рогофф

Эксперт предположил, что даже если Камала Харрис выиграет на президентских выборах, доллар может ослабиться, и Трампу "повезет с его планами на доллар".

"Предсказывать точные сроки снижения реальной стоимости доллара - глупая игра. Курс доллара может даже повыситься еще сильнее, прежде чем начнет падать, и не важно, что будет заявлять Трамп… К сожалению, даже если доллар - рано или поздно - ослабнет, это вряд ли лишит вторую администрацию Трампа интереса к повышению пошлин, поскольку и Трамп, и Вэнс считают эту меру политически выгодным и эффективным решением… Трамп и Вэнс могут быть правы по поводу завышенного курса доллара, однако большинство предлагаемых ими рецептов хуже самой болезни", - подытожил Рогофф.

Курс доллара в Украине 29 июля

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 29 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,10 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 10 копеек.

А официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 44,63 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 5 копеек.

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