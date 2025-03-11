Продать доллар можно в среднем по курсу 41,10 грн, евро - 44,40 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 11 марта, вырос на 5 копеек и в среднем составляет 41,65 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,10 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 19 копеек и составляет 45,19 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,40 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,40 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,28 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 45,02 грн/евро, а курс продажи - 44,78 грн/евро.

Видео дня

Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро вторника, 11 марта, составляет 80 442 доллара. В гривне ее цена сегодня составила 3 321 270 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил 11 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 41,29 грн/долл., то есть гривня ослабла на 8 копеек.

Как сообщается на сайте НБУ, относительно европейской валюты гривня продолжила падение. Так, официальный курс евро на вторник установлен на уровне 44,77 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Вас также могут заинтересовать новости: