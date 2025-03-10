Курс гривни к евро установлен на уровне 44,73 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 11 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,29 грн/долл., то есть гривня ослабла на 8 копеек.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня продолжила падение. Так, официальный курс евро на вторник установлен на уровне 44,77 грн за один евро, то есть гривня потеряла 4 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,32/41,35 грн/долл., а евро - 44,78/44,80 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 10 марта, снизился на 9 копеек и составляет 41,40 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня не изменился и составляет 45,00 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,80 гривни, а евро - по курсу 44,00 гривни за единицу иностранной валюты.

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,31 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,22 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,80 грн/евро, а курс продажи - 44,60 грн/евро.

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