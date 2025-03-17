Продать доллар можно в среднем по курсу 41,25 грн, евро - 44,90 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 17 марта, снизился на 5 копеек и в среднем составляет 41,80 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,25 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился также на 5 копеек и составляет 45,45 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,90 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,50 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,40 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 45,30 грн/евро, а курс продажи - 45,10 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро понедельника, 17 марта, составляет 83 546 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 3 470 290 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 17 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 41,51 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 2 копейки.

Как сообщается на сайте Нацбанка, относительно европейской валюты гривна, в свою очередь, ослабилась. Так, официальный курс евро установлен на уровне 45,23 гривни за один евро, то есть гривна потеряла 23 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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