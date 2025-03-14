Курс гривни к евро установлен на уровне 45,23 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 17 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,51 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 2 копейки.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривна, в свою очередь, значительно ослабилась. Так, официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 45,23 грн за один евро, то есть гривня потеряла 23 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,43/41,46 грн/долл., а евро - 45,14/45,16 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 14 марта, подешевел на 5 копеек и составляет 41,70 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 5 копеек и составляет 45,45 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,150 гривни, а евро - по курсу 44,45 гривни за единицу иностранной валюты.

С начала весны доллар начал стремительное падение и достиг минимума за последние четыре месяца, говорится в статье УНИАН. По состоянию на 11 марта курс доллара опустился до 0,916 евро, тогда как еще 28 февраля составлял 0,96 евро. И хотя уже 14 марта американская валюта несколько восстановила свои позиции, укрепившись до 0,921 евро, это не компенсирует падение последних недель.

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