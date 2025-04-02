Продать доллар можно в среднем по курсу 41,00 грн, евро - 44,60 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 2 апреля, снизился на 4 копейки и в среднем составляет 41,70 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,00 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 45,10 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,40 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,25 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,15 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 45,00 грн/евро, а курс продажи - 44,80 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро среды, 2 апреля, составляет 84 111 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 3 480 852 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 2 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,37 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно европейской валюты гривна также укрепила позиции. Так, официальный курс евро установлен на уровне 44,61 грн за один евро, то есть гривна укрепилась на 22 копейки.

Аналитик Алексей Козырев спрогнозировал, что курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 41,05 до 41,90 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,20 до 41,85 грн/долл.

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