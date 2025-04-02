Котировки доллара на межбанке будут находиться в пределах коридора от 41,30 до 41,80 грн/долл., отметил аналитик.

Курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 41,05 до 41,90 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,20 до 41,85 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро, по его прогнозу, в банках будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 44,10 до 45,50 грн/долл., а обменниках финкомпаний - от 44,10 до 45,45 грн/долл.

"На эту неделю я прогнозирую коридор по паре евро/доллар в пределах от 1,069 до 1,086 доллара за евро с дополнительными возможными отклонениями в пределах до 0,3 американского цента на евро от указанного коридора, в случае неожиданных выступлений Трампа по тарифам. Особенно в части возможных новых пошлин в отношении европейских товаров", - отметил эксперт.

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Что касается котировок доллара на межбанке, то, как отметил аналитик, они будут находиться в пределах коридора от 41,30 до 41,80 грн/долл. Тогда из-за пересчета пар евро/доллар и доллар/гривна, курс евро на торгах будет колебаться в рамках коридора от 44,14 до 45,39 грн/евро, добавил Козырев.

Курс доллара в Украине 2 апреля

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 2 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,37 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 5 копеек.

А официальный курс евро на среду установлен на уровне 44,61 грн за один евро, то есть гривна укрепилась на 22 копейки.

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