Курс гривни к евро установлен на уровне 44,61 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 2 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,37 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 5 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня также укрепила позиции. Так, официальный курс евро на среду установлен на уровне 44,61 грн за один евро, то есть гривна укрепилась на 22 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,31/41,35 грн/долл., а евро - 44,58/44,62 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в банках Украины 1 апреля снизился на 4 копейки и в среднем составил 41,74 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,10 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 3 копейки и составляет 45,20 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,60 гривни за евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" 1 апреля подешевел на 10 копеек и составляет 41,55 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня остался на уровне предыдущего показателя - 45,10 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,95 гривни, а евро - по курсу 44,10 гривни за единицу иностранной валюты.

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