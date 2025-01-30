Курс гривни к евро установлен на уровне 43,51 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 31 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,82 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 11 копеек.

Относительно европейской валюты гривна тоже усилила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на среду установлен на уровне 43,51 грн за один евро, то есть гривня выросла также на 11 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,78/41,81 грн/долл., а евро - 43,48/43,50 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 30 января снизился на 15 копеек и составляет 42,15 грн за доллар. Курс евро, в свою очередь, подешевел сразу на 25 копеек и составляет 44,20 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,55 грн, а евро - по курсу 43,20 грн за единицу иностранной валюты.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что в течение следующей недели ситуация на валютном рынке будет находиться в состоянии "ремиссии". По мнению банкира, общие курсовые колебания будут напоминать события текущей недели, а официальный курс будет колебаться в коридоре 42-42,3 гривни за доллар.

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