Продать доллар можно в среднем по курсу 41,73 грн, евро - 43,60 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 30 января, снизился на 5 копеек и в среднем составляет 42,30 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,73 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел также на 5 копеек и составляет 44,25 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,60 грн за евро.

Какой сейчас курс в обменниках

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром снизилась до 42,10 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,04 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,10 грн/евро, курс продажи - 43,90 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро четверга, 30 января, составляет 105 171 долл. В гривне ее цена сегодня составила 4 400 450 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора - от 41,65 до 42,50 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,70 до 42,35 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Украинская гривна остается одной из самых недооцененных валют мира. Согласно данным рейтинга The Economist за январь 2025 года, Биг Мак стоит в Украине 120 гривень, а в США 5,79 доллара. Таким образом, предполагаемый обменный курс составляет 20,73 гривни за доллар. Разница между этим и фактическим обменным курсом, который сейчас составляет около 42 гривень, говорит о том, что украинская валюта недооценена на 50,7%.

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