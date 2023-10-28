Эксперт считает, что снижение ставки значительного влияния на валютный рынок не будет оказывать.

Курс доллара в Украине на наличном рынке до конца текущей недели (28 и 29 октября) будет находиться в диапазоне 37,80 - 38,40 гривны за доллар, прогнозирует директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько, передает 24 канал.

По ее словам, ключевым событием на этой неделе стало заседание комитета по монетарной политике НБУ и решение правления НБУ по учетной ставке.

Банкир считает, что снижение ставки значительного влияния на валютный рынок не будет оказывать. Хотя умеренный рост волатильности на наличном рынке не исключен. Как отметила Золотько, ведь периоды пересмотра ставки нередко становятся поводом для спекулятивных атак на гривню.

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Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 27 октября

Напомним, в банках Украины курс гривни к доллару 27 октября укрепился на 5 копеек - до 38,05 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках можно было в среднем по курсу 37,51 грн за доллар.

А курс доллара в "ПриватБанке" 27 октября остался на предыдущем уровне - 37,70 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении также не изменился и составлял 40,40 грн за евро.

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