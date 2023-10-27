Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,45 грн, евро - 40,16 грн.

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 27 октября, остался на предыдущем уровне - 37,70 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении сегодня также не изменился и составляет 40,40 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,10 грн, евро - по курсу 39,40 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал на 16 копеек и составляет 40,16 грн.

Курс валют в Украине

Наличный курс гривны к доллару в банках Украины сегодня, 27 октября, укрепился на 5 копеек - до 38,05 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,51 грн за доллар.

Относительно евро средний курс гривны сегодня укрепился на 20 копеек и составляет 40,50 грн за евро. Продать евро можно по курсу 39,90 грн за евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 27 октября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 36,51 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс гривны к евро на пятницу установлен на уровне 38,47 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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