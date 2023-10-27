Продать доллар можно в среднем по курсу 37,51 грн, евро - 39,90 грн.

Наличный курс гривны к доллару в банках Украины сегодня, 27 октября, укрепился на 5 копеек - до 38,05 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,51 грн за доллар.

Относительно евро средний курс гривны сегодня укрепился на 20 копеек и составляет 40,50 грн за евро. Продать евро можно по курсу 39,90 грн за евро.

Средний курс в валютных обменниках Киева сегодня составляет 37,95 грн/долл. (продать доллар можно за 37,84 грн), евро - 40,30 грн/евро (курс продажи - 40,11 грн/евро).

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Курс валют в Украине

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" вчера, 26 октября, остался на предыдущем уровне - 37,70 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении вчера укрепился на 10 копеек и составляет 40,40 грн за евро.

По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, на следующей неделе ситуация на валютном рынке будет подобной последним двум неделям, и коридор курсов будет на уровне 37,5-38,5 грн/$ и 39-42 грн/€. По словам эксперта, снижение Нацбанком учетной ставки до 16% является свидетельством положительных процессов в экономике и наглядным проявлением крепкой гривны.

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