"Хитом" спекулятивных заработков до конца текущей недели будет евро, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 40,80 до 41,70 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,00 до 41,65 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евровалюты, по его прогнозу, в банках будет колебаться в пределах от 44,60 до 46,20 грн/евро, а в обменниках финкомпаний - от 45,00 до 45,95 грн/евро.

"Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред по доллару в пределах от 15 до 25 копеек и по евро в пределах от 20 до 40 копеек", - отметил эксперт.

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"Хитом" спекулятивных заработков на этой неделе аналитик назвал евро. По его словам, таким его сделает значительный разброс котировок в разных банках и различных сетях обменников.

Что касается ситуации на межбанке, то, как отметил Козырев, котировки доллара в пределах коридора от 41,05 до 41,50 грн/долл., а евро - от 44,74 до 45,94 грн/долл.

Курс доллара в Украине 9 октября

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 9 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,18 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 2 копейки.

Относительно евро гривна, в свою очередь, немного ослабла. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на среду установлен на уровне 45,24 грн/евро, то есть гривня снизилась на 2 копейки.

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