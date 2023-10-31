Курс гривни к доллару на среду установлен на уровне 36,28 грн/долл.

Национальный банк Украины на среду, 1 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,28 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 8 копеек по сравнению с курсом на 31 октября.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривны к евро на первый день ноября установлен на уровне 38,55 грн/евро, то есть гривня укрепилась также на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 36,24/36,26 грн/долл., евро - 38,43/38,44 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине

Национальный банк на вторник, 31 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,37 грн / долл., то есть гривня укрепилась на 5 копеек по сравнению с показателем понедельника.

31 октября наличный курс гривни к доллару в банках Украины не изменился по сравнению со вчерашними показателями и составил 38 гривень за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках можно было в среднем по курсу 37,5 грн/долл.

Средний курс гривни к евро ослаб на 5 копеек и составил 40,5 гривен за евро. Продать евро можно было по курсу 39,8 грн/евро.

Средний курс в валютных обменниках Киева составил 37,80 грн/долл. (продать доллар можно было за 37,70 грн), а евро - 40,30 грн/евро (курс продажи - 40,15 грн/евро).

Вас также могут заинтересовать новости: