Предложение иностранной валюты способствовало очередному укреплению гривни.

На прошлой неделе курс гривны укрепился до максимального значения текущего года, и на этой неделе он будет оставаться прочным, при этом не исключено и возможное усиление национальной валюты.

Об этом сообщает финансовый еженедельник группы ICU.

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"На прошлой неделе гривна усилилась до максимального значения этого года, и проходило это на фоне очередного выхода нерезидентов из ОВГЗ. Поэтому на этой неделе мы ожидаем, что курс гривны будет оставаться прочным, а сохранение преимущества предложения иностранной валюты на рынке может еще больше усилиться", - говорится в сообщении.

Отмечается, что клиенты банков больше продавали валюту, чем покупали, и это предложение иностранной валюты в четверг способствовало очередному укреплению гривны до рекордного значения в этом году и с начала карантинных мероприятий в марте прошлого года. Так, во вторник курс гривны вышел за пределы ожидаемого коридора 26,5-27,0 грн/долл. и укрепился до 26,4 грн/долл., а в четверг гривна укрепилась до 26,31 грн / долл.

Аналитики ICU отмечают, что Нацбанк прилагал немалые усилия для сдерживания движения на укрепление, но рынок все же был сильнее. За неделю НБУ выкупил 228 млн долл. меньше половины этого объема во вторник и четверг. Но больше всего регулятор приобрел валюты в пятницу, почти 140 млн долл., чем наконец обуздал давление со стороны предложения. В итоге, за прошедшую неделю гривна укрепилась до 26,35 грн/долл., или на 1% за неделю и на 7% с начала года.

При этом нерезиденты больше формировали спрос на иностранную валюту, продавая ОВГЗ, но спрос с их стороны был незначительным в общем объеме оборота валютного рынка, который достигал 700 млн долл. в прошлый вторник.

"Большие объемы торгов на валютном рынке и в основном продажа валюты клиентами банков, чем ее покупка, свидетельствуют о том, что экспортная выручка все еще больше, чем потребности импортеров в валюте. Сохранение такой тенденции и в дальнейшем может снова усиливать курс гривны, а иногда получать еще и поддержку от нерезидентов. Поэтому мы ожидаем, что курс гривны останется в диапазоне 26-26,5 грн/долл. на этой неделе", - прогнозируют аналитики ICU.

Курс на 12 октября:

Национальный банк Украины на вторник, 12 октября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 26,36 грн/долл., то есть гривна ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Екатерина Жирий