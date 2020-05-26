В Украине дорожает валюта: сколько стоит доллар

Официальный курс НБУ на 26 мая: 100 USD – 2687,42 гривни; 100 EUR – 2931,57 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 26 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2687,42 (25 мая – 2675,56)

100 EUR – 2931,57 (25 мая – 2916,76)

На межбанковском валютном рынке Украины в понедельник, 26 мая, к 15:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,88/26,90 грн/долл., к евро – 29,33/29,35 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на понедельник, 25 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,76 гривни/доллар, то есть гривня после двухдневного падения укрепилась к доллару на 1 копейку.

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