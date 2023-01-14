Курс евро сегодня составляет 42,90 грн/евро.

Курс наличного доллара в "Приватбанке" остался на уровне предыдущего дня - 40,30 грн за доллар. Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне подорожал на 20 копеек – до 42,90 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,80 грн/долл., евро – 41,90 грн/евро. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 41,15 грн.

Курс гривны в обменниках 14 января 2023 года

Курс доллара в банковских обменниках Киева 14 января укрепился на 1 копейку - до 40,64 грн/долл. Относительно евро курс гривни укрепился на 10 копеек - до 43,10 грн/евро.

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Напомним, Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля прошлого года Нацбанк снизил официальный курс гривны на 25% до 36,57 грн/долл.

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