Курс гривни к евро сегодня составляет 43,10 грн/евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня укрепился на 1 копейку – до 40,64 грн/долл. Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривны укрепился на 10 копеек - до 43,10 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,40 грн за долл., евро - 42,30 грн за евро.

Ограничения на установление курса в Украине

Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

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До полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривны. 21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривны на 25% до 36,57 грн/долл.

13 января 2023 года курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева укрепился на 5 копеек - до 40,65 грн / долл. Относительно евро курс гривни ослаб на 5 копеек - до 43,00 грн/евро.

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