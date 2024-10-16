Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,49 грн, евро - 45,21 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 16 октября, остался на уровне предыдущего дня и составляет 41,45 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 45,50 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,85 грн, евро - по курсу 44,50 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился и снова составляет 41,49 грн. Курс евро при оплате картой сегодня снизился на 21 копейку - до 45,21 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 2 копейки и составляет 41,45 грн/доллар в среднем. При этом продать доллар можно за 41,40 грн. Курс наличного евро в обменниках снизился на 10 копеек и составляет 45,50 грн/евро, а курс продажи европейской валюты установлен на уровне 45,35 грн/евро.

Следует заметить, что НБУ установил 16 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,21 грн/долл., таким образом, гривна незначительно ослабла - на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем. В то же время, официальный курс Нацбанка по евро установлен на уровне 44,92 грн/евро, то есть гривна выросла на 4 копейки.

Также эксперты дали новые советы украинцам относительно того, продавать или покупать валюту, а также куда вкладывать деньги, чтобы заработать.

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