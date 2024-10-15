Курс гривны к евро установлен на уровне 44,92 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 16 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,21 грн/долл., таким образом, гривна незначительно ослабла - на 1 копейку, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро гривна, в свою очередь, укрепилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на среду установлен на уровне 44,92 грн/евро, то есть гривна выросла на 4 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,21/41,22 грн/долл., евро - 44,93/44,94 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в "ПриватБанке" 15 октября остался на уровне предыдущего дня и составляет 41,45 грн за доллар, а курс евро сегодня также не изменился и составляет 45,60 грн за евро.

Наличный курс доллара в банках Украины остался на прежнем уровне - 41,50 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,05 грн за доллар. Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 7 копеек и составляет 45,50 грн за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 44,95 грн.

Кроме того, эксперты дали новые советы украинцам относительно того, продавать или покупать валюту, а также куда вкладывать деньги, чтобы заработать.

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