Продать доллар можно в среднем по курсу 41,05 грн, евро - 44,85 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 16 октября, в очередной раз остался на прежнем уровне - 41,50 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,05 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 5 копеек и составляет 45,45 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,85 грн за евро.

Какой курс доллара в Киеве на сегодня

В валютных обменниках Киева доллар сегодня утром подешевел на 2 копейки и составляет 41,45 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,40 грн). Курс наличного евро в обменниках снизился на 10 копеек и составляет 45,50 грн/евро (курс продажи - 45,35 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил 16 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,21 грн/долл., таким образом, гривна незначительно ослабла - на 1 копейку, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс Нацбанка по евро установлен на уровне 44,92 грн/евро, то есть гривна выросла на 4 копейки.

Экономист Олег Пендзин считает, что до конца года доллар может подорожать. Он отметил, что курс может достичь отметки в 42,5 гривны за доллар. В то же время, по его мнению, скачок курса доллара до 42 гривен не существенный. Также эксперт напомнил, что в ноябре в США пройдут выборы президента, результат которых также повлияет на курс доллара.

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