Отмечается, что депозиты в гривне утратили свою привлекательность.

Верховная Рада приняла закон о повышении налогов с 1,5% до 5%. Документ хоть еще и не вступил в силу, но гривневые депозиты потеряли свою привлекательность.

"Проценты годовых по гривневым депозитам давно снизились с 15-16% до 10,5-10,7%, теперь еще и военный налог на прибыль увеличен. Если раньше на тысячи гривен можно было заработать за три месяца чистыми около 32 грн, то с октября – менее 21 грн", - объяснил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии ТСН.

По его словам, в нынешней ситуации можно отказаться от продления депозитов в гривне по истечении срока действия договора. При этом он указал, что гривневые облигации внутреннего госзайма сроком на 3-6 месяцев предлагают 15% дохода и это без уплаты налогов.

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В то же время глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, экономист Андрей Забловский продолжает настаивать на диверсификации сбережений.

"Сейчас благоприятная ситуация для покупки валюты, потому что курс не меняется, предложений долларов и евро достаточно, а спрос на валютные наличные деньги в октябре, наоборот, несколько упал, возможно, из-за снижения покупательной способности населения. Но покупку валюты можно считать условной инвестицией, потому что если говорить о получении прибыли через 3-4 месяца, то депозиты и ОВГЗ более выгодны", - указал экономист.

Стоит отметить, что продавать валюту без необходимости эксперты по-прежнему не рекомендуют, потому что до конца года доллар будет дорожать.

Банкир Тарас Лесовой отметил, что в недельном измерении курсовой коридор будет оставаться "на месте". Так, на межбанке ожидается, что американская валюта будет в пределах 41,1 - 41,7 гривни за доллар, а на наличном рынке - 41,2 - 41,9 гривни за доллар.

Таким образом, стоимость 100 долларов на этой неделе будет колебаться на наличном рынке в пределах 4 120 – 4 190 гривень.

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