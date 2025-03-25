Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,84 грн, а евро - 45,46 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 25 марта, подорожал на 10 копеек и составляет 41,85 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 5 копеек и составляет 45,40 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,25 гривни, а евро - по курсу 44,40 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник составляет 41,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 25 марта, остался на отметке 45,46 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 25 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 41,64 грн/долл., то есть гривня ослабла на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем. По данным на сайте НБУ, официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 45,09 гривни за один евро, то есть национальная валюта Украины потеряла также 11 копеек.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,65 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,55 гривни. Курс наличного евро составляет 45,30 грн/евро, а курс продажи - 45,15 грн/евро.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что в течение 24-30 марта ситуация на валютном рынке не будет угрожающей.

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