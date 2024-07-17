Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,49 грн, евро - 45,46 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 17 июля, вырос на 30 копеек и составляет 41,50 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 15 копеек - до 45,35 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,90 грн, евро - по курсу 44,35 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" вырос на 17 копеек и составляет 41,49 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал на 21 копейку - до 45,46 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на среду, 17 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,26 грн/долл., таким образом, гривна ослабла сразу на 25 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 44,98 грн/евро, то есть гривна снизилась также на 25 копеек.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 25 копеек и составляет 41,70 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,55 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос также на 25 копеек и составляет 45,50 грн/евро (курс продажи - 45,25 грн/евро).

Аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 40,55 до 41,50 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 40,40 до 41,45 грн/долл.

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