Курс гривни к евро установлен на уровне 44,98 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 17 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,26 грн/долл., таким образом, гривня ослабла сразу на 25 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Это стало очередным историческим максимумом курса доллара.

Относительно евро национальная валюта также ослабла. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 44,98 грн/евро, то есть гривня снизилась также на 25 копеек. Этот показатель также стал самым высоким официальным курсом евро.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,31/41,35 грн/долл., евро – 44,95/44,96 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 16 июля, вырос на 10 копеек и составляет 41,35 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 40,90 грн за доллар. Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 20 копеек и составляет 45,15 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,55 грн за евро.

Во втором полугодии общая экономическая ситуация не будет выбиваться за пределы макроэкономических прогнозов, а риски обвала национальной валюты будут минимальными. Такое мнение высказал председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов.

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