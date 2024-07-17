Продать доллар можно в среднем по курсу 41,10 грн, евро - 44,70 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 17 июля, вырос на 25 копеек и составляет 41,60 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,10 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос также на 25 копеек и составляет 45,40 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,70 грн за евро.

Какой сейчас курс в обменниках Киева

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 25 копеек и составляет 41,70 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,55 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос также на 25 копеек и составляет 45,50 грн/евро (курс продажи - 45,25 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на среду, 17 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,26 грн/долл., таким образом, гривна ослабла сразу на 25 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Это стало очередным историческим максимумом курса доллара.

Курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 40,55 до 41,50 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 40,40 до 41,45 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

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