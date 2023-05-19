Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,15 грн за долл.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 19 мая, укрепился на 5 копеек – до 37,60 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, по евро курс гривни укрепился на 30 копеек и составляет 40,90 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,15 грн за долл., евро - 40,23 грн за евро.

Что будет с курсом в ближайшее время:

По прогнозу экономиста Олега Гетьмана, наличный курс доллара в Украине в ближайшее время вряд ли резко изменится. Стоимость валюты будет постепенно двигаться в сторону официального курса. Эксперт считает, что доллар будет стабильным и не видит сейчас предпосылок для бешеного скачка – пока нет никаких факторов, которые бы это спровоцировали.

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Директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько прогнозирует, что курс доллара в Украине до 21 мая будет колебаться в пределах 37,4-37,9 грн/долл. По ее словам, наличный курс в ближайшие дни будет медленно двигаться к официальному, но украинцы изменений не почувствуют.

"Такой ход событий свидетельствует о высокой степени сбалансированности рынка. А сильным стабилизационным фактором на рынке остается расширенный лимит по продаже наличной валюты населению, который НБУ ввел в середине апреля", - пояснила эксперт.

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