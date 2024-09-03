Курс гривны к евро установлен на уровне 45,54 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 4 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,26 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 16 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также снизилась в цене. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на завтра установлен на уровне 45,54 грн/евро, то есть гривна ослабилась на 8 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,34/41,36 грн/долл., евро - 45,64/45,64 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 3 копейки и составляет 41,38 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,31 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 1 копейку и составляет 45,85 грн/евро (курс продажи - 45,70 грн/евро).

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 3 сентября, вырос на 5 копеек и составляет 41,40 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня неизменен и составляет 45,90 грн за евро.

Аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в Украине осенью на межбанке будет находиться в пределах коридора покупок/продаж 41,00-41,70 грн/долл., а на наличном рынке - от 40,90 до 42 грн/долл.

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