Когда лучше всего покупать доллар: украинцам рассказали главные правила

Отмечается, что в отдельные дни недели лучше валюту продавать.

Многие украинцы хотят заработать на курсовой разнице или просто выгоднее купить или продать валюту.

Издание "Обозреватель" отмечает, что выгоднее всего покупать доллар утром и в конце недели, когда курс валют может быть несколько ниже, потому что в украинцы продают больше долларов перед выходными.

На что обратить внимание перед покупкой доллара:

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определить тренд. Если доллар дорожает, а вам нужно купить гривну, сделайте это позже, и наоборот;

выбрать обменник. Изучите предложение, сравните курсы и попробуйте договориться об индивидуальных условиях, если вы продаете много валюты;

учитывать время. Лучше покупать доллар утром и в конце недели или в выходные, а продавать – посреди недели;

качество купюр. Банки и обменники могут не принимать банкноты с повреждениями.

Стоит отметить, что больше всего колебаний курса происходит в начале дня, когда банки и обменники открываются, а также во время активной торговли на межбанковском рынке.

Курс доллара в Украине - прогноз банкира

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что на следующей неделе на валютном рынке могут произойти изменения: так, ожидается, что основные колебания курса доллара будут происходить на уровне 41,1-41,4 грн/долл., а допустимый коридор колебаний составит до 41-41,6 грн/долл. (межбанк) и 41,2-41,8 грн/долл. (наличный рынок).

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