Курс гривни к евро установлен на уровне 43,33 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 6 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,09 грн/долл., то есть гривня ослабла на 5 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно европейской валюты гривня, в свою очередь, усилила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 43,33 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 5 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,11/42,14 грн/долл., евро - 43,37/43,38 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Киева курс доллара сегодня утром составил 42,46 грн/долл., а продать доллар можно за 42,42 грн. Курс наличного евро в обменниках составлял 44,17 грн/евро, курс продажи - 43,80 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 3 января вырос на 5 копеек и составил 42,45 грн за доллар. Курс евро в банке неизменен и составлял 44,40 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,85 грн, евро - по курсу 43,40 грн за единицу иностранной валюты.

Следует отметить, что глава НБУ Андрей Пышный рассказал, что в 2025 году курс гривны будет оставаться в целом стабильным, хотя дефицит иностранной валюты в финансовой системе остается существенным.

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