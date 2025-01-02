Последний раз этот ключевой психологический порог был пройден в 2022 году,

Евро упал до самого низкого уровня по отношению к доллару за последние два года. Снижение произошло на фоне опасений по поводу экономики Европы и расхождений в монетарной политике с США.

Издание Bloomberg пишет, что европейская валюта упала на 0,4% до 1,0314 доллара - самого низкого уровня с ноября 2022 года. С конца сентября, когда он торговался выше 1,12 доллара, его курс упал примерно на 8%.

Евро подешевел из-за опасений, что ориентированные на экспорт экономики региона пострадают от пошлин США, и ожиданий, что Европейский центральный банк будет снижать процентные ставки более агрессивно, чем Федеральная резервная система. Политическая неопределенность в крупнейших экономиках блока также усилила давление на валюту.

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Многие стратеги прогнозируют снижение курса евро до паритета с долларом или даже ниже этого уровня в этом году. Последний раз этот ключевой психологический порог был пройден в 2022 году, после того как полномасштабное вторжение России в Украину вызвало энергетический кризис в Европе и спровоцировало угрозу рецессии.

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в банках Украины 2 января в среднем составляет 42,45 грн/долл. Продать американскую валюту можно по среднему курсу 41,85 грн/долл.

Средний курс евро сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 44,30 грн/евро. При этом продать европейскую валюту можно по курсу 43,50 грн/евро.

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