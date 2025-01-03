Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 42,37 грн, евро - 44,05 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 3 января, вырос на 5 копеек и составляет 42,45 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня не менялся и составляет 44,40 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,85 грн, евро - по курсу 43,40 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу составляет 42,37 грн. Курс евро при оплате картой сегодня, 3 января, не менялся и составляет 44,05 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил на 3 января официальный курс доллара к гривне на уровне 42,04 грн/долл. Таким образом гривня ослабла на 7 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный рассказал, что в 2025 году курс гривны будет оставаться в целом стабильным, хотя дефицит иностранной валюты в финансовой системе остается существенным.

По его словам, НБУ не дает прогнозов по курсу, и отметил, что заложенный в государственном бюджете курс в 45 гривень за доллар "не является для Национального банка целью и никогда не был".

Издание Bloomberg сообщило, что евро упал до самого низкого уровня по отношению к доллару за последние два года. Снижение произошло на фоне опасений относительно экономики Европы и разногласий в монетарной политике с США.

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