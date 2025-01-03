Продать доллар можно в среднем по курсу 41,85 грн, евро - 43,43 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 3 января, не изменился и в среднем составляет 42,45 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,85 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 20 копеек и составляет 44,10 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,43 грн за евро.

Какой курс доллара на сегодня в Киеве

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,46 грн/долл., а продать доллар можно за 42,42 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,17 грн/евро, курс продажи - 43,80 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро пятницы, 3 января, составляет 96 267,52 долл. В гривне ее цена сегодня составила 4 079 458 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 3 января официальный курс доллара к гривне на уровне 42,04 грн/долл. Таким образом гривня ослабла на 7 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Следует отметить, что евро упал до самого низкого уровня по отношению к доллару за последние два года. Евро подешевел из-за опасений, что ориентированные на экспорт экономики региона пострадают от таможенных тарифов США, и ожидания, что Европейский центральный банк будет снижать процентные ставки более агрессивно, чем Федеральная резервная система. Политическая неопределенность в крупнейших экономиках блока также усилила давление на валюту.

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