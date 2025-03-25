Курс гривни к евро установлен на уровне 45,14 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 26 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,69 грн/долл., то есть гривня ослабла на 5 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривна также ослабила позиции. Так, официальный курс евро на среду установлен на уровне 45,14 гривни за один евро, то есть гривня потеряла также 5 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,70/41,73 грн/долл., а евро - 45,16/45,18грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 25 марта вырос на 5 копеек и в среднем составляет 41,93 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,30 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне не изменился и составляет 45,40 гривни за евро. В то же время продать европейскую валюту можно по курсу 44,80 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 25 марта подорожал на 10 копеек и составляет 41,85 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 5 копеек и составляет 45,40 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,25 гривни, а евро - по курсу 44,40 гривни за единицу иностранной валюты.

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