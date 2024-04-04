Курс гривни к евро установлен на уровне 42,35 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 5 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,02 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 18 копеек, по сравнению с сегодняшним показателем.

Относительно евро национальная валюта, в свою очередь, подешевела. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 42,35 грн/евро, то есть гривня ослабилась на 9 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 39,00/39,02 грн/долл., евро – 42,34/42,34 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 7 копеек – до 39,44 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,35 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня не изменился и составляет 42,95 грн/евро (курс продажи – 42,75 грн/евро).

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что в течение 8-14 апреля любые курсовые изменения на валютном рынке не будут угрожающими и не будут выходить за пределы валютных коридоров.

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