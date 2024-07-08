Курс гривны к евро установлен на уровне 44,08 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 9 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,70 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 17 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также значительно подешевела. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на вторник установлен на уровне 44,08 грн/евро, то есть гривна снизилась на 22 копейки, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 40,72/40,74 грн/долл., евро - 44,15/44,15 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал сразу на 14 копеек и составляет 40,98 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,88 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 20 копеек и составляет 44,45 грн/евро (курс продажи - 44,30 грн/евро).

Курс доллара в "ПриватБанке" в понедельник, 8 июля, вырос на 5 копеек - до 40,95 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня вырос на 15 копеек и составляет 44,40 грн за евро.

В свою очередь начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой отмечал, что середина июля почти ничем не запомнится на валютном рынке, а колебания курса доллара будут происходить в рамках 40,4-40,7 грн.

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