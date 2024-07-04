Несмотря на девальвационные процессы последних месяцев, в июне гривня укрепилась на 8 копеек.

Середина июля почти ничем не запомнится на валютном рынке, а колебания курса доллара будут происходить в рамках 40,4-40,7 грн. Такой прогноз в комментарии УНИАН озвучил начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По его словам, как и в июне, на рынке будут наблюдаться попеременные смены трендов с восходящего на нисходящий и наоборот. Колебания курсов происходит в пределах новых коридоров, которые время от времени сужаются, например, до 40,4-40,7 грн за доллар.

"В-третьих, наблюдается сезонное снижение активности на рынке в пределах 10-15%. Кроме этого, основа рынка, которой можно считать режим "управляемой гибкости", остается действующей, а затем его участники могут чувствовать себя "в безопасности", а сам рынок будет оставаться достаточно прогнозируемым", – сказал эксперт.

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Также он отметил, что инфляционное давление частично сглаживается снижением цен на сезонные овощи, ягоды, фрукты. Поэтому ожидаемый рост цен из-за роста тарифов на электроэнергию, увеличением тарифов на топливо не будет "мозолить глаз".

Лесовой предполагает, что относительное спокойствие может продлиться еще до 1,5 месяцев, и ближе к осени основные курсовые "ценники" могут быть пересмотрены. Но, по его словам, рост инфляции вполне ожидаем: чиновники уже неоднократно заявляли о том, что инфляция до конца года может ускориться до 5-6%, что и станет главным источником пересмотра валютных курсов.

"Еще курсовая изюминка: после девальвационного "неистовства", наблюдавшегося в течение апреля-мая, в июне гривня укрепилась на 8 копеек. Поэтому по состоянию на 1 июля официальный курс доллара составил 40,45 грн против 40,53 грн 1 июня", – отметил банкир.

По его прогнозу, главные показатели валютного рынка с 8 по 14 июля будут такими:

коридоры валютных изменений: на межбанке 40-41 грн/$ и 43-45 грн/€, на наличном рынке 40-41,2 грн/$ и 43-46 грн/€;

ежедневные курсовые изменения: на межбанке – до 0,2-0,3 грн, в банках – до 0,3-0,5 грн, в обменных пунктах – до 0,5 грн;

разница между курсами покупки и продажи: на межбанке до 0,05 грн за $1, до 0,1 грн за €1, в коммерческих банках до 0,5-0,6 грн на $1, до 0,8-1 грн на €1, в обменных пунктах до 0,6-1 грн на $1, до 1-1,3 грн на €1;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 2% от начального понедельничного курса.

"Ситуация на валютном рынке будет оставаться в пределах существующих трендов, которые в свою очередь соответствуют сути режима "управляемой гибкости": частые, но несущественные и некритичные валютные изменения. Рынок, если можно так сказать, будет находиться в максимально пригодном для прогнозов состоянии. Курсы валют до конца лета "прикованы" к предстоящим осенним изменениям", – резюмировал Лесовой.

Курс валют – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 4 июля, остался на прежнем уровне – 41,00 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня вырос на 10 копеек и составляет 44,25 грн за евро.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 4 июля, вырос на 5 копеек и составляет 41,05 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 10 копеек и составляет 44,25 грн за евро.

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