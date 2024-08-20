Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,49 грн, евро - 46,08 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 20 августа, вырос на 15 копеек - до 41,60 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 25 копеек и составляет 45,90 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,00 грн, евро - по курсу 44,90 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня остался неизменным и составляет 41,49 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также неизменен - 46,08 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

20 августа наличный курс доллара к гривне в банках Украины вырос на 14 копеек - до 41,64 грн за доллар в среднем. Продать доллар можно в среднем по курсу 41,15 грн, евро - 45,30 грн.

Национальный банк Украины установил на 20 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 41,30 грн/долл. Таким образом, гривна ослабла на 9 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Курс гривны к евро был установлен на уровне 45,61 грн/евро.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что переходить с гривны на доллар невыгодно, если главной целью является получить прибыль. По его словам, сейчас целесообразнее забрать вклад и проценты и приобрести гривневые ОВГЗ. В свою очередь аналитик Андрей Шевчишин считает, что сейчас хорошее время для покупки валюты.

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