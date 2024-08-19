Отмечается, что многое зависит от поставленных целей.

Эксперты объяснили, стоит ли сейчас продавать валюту, или все же ее лучше покупать. Они назвали факторы, которые могут повлиять на решение украинцев.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии ТСН отметил, что переходить с гривни на доллар невыгодно, если главная цель – получить прибыль.

"Сейчас, когда срок действия договора по гривневому депозиту истек, целесообразнее забрать вклад и проценты и приобрести гривневые ОВГЗ. Процент годовых по новым депозитам теперь невысок, в среднем 10,7%, то есть немного больше прогнозируемой инфляции, а на ОВГЗ можно заработать 13-16% годовых в зависимости от срока погашения", - объяснил эксперт.

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При этом глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик Андрей Шевчишин считают, что сейчас хорошее время для покупки валюты.

"На нисходящем тренде курс достаточно выгоден, по 41,40 грн/доллар сейчас можно покупать наличные, если "играть в долгую", то есть рассчитывать на прибыль через несколько лет и не зависеть от банка, где хранятся ваши средства", – объяснил Шевчишин.

В свою очередь Забловский посоветовал не хранить валюту под матрасом, а зарабатывать на валютных депозитах.

Курс доллара в Украине - мнение экспертов

Аналитик Алексей Козырев спрогнозировал, что курс доллара в Украине до конца недели в большинстве банков будет находиться в пределах от 40,60 до 41,75 грн/долл., а в обменниках - от 40,95 до 41,70 грн/долл.

По мнению начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, со второй половины августа медленно станет заметным "курсовое движение" вверх, хотя это не произойдет внезапно.

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