Эксперты объяснили, стоит ли сейчас продавать валюту, или все же ее лучше покупать. Они назвали факторы, которые могут повлиять на решение украинцев.
Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии ТСН отметил, что переходить с гривни на доллар невыгодно, если главная цель – получить прибыль.
"Сейчас, когда срок действия договора по гривневому депозиту истек, целесообразнее забрать вклад и проценты и приобрести гривневые ОВГЗ. Процент годовых по новым депозитам теперь невысок, в среднем 10,7%, то есть немного больше прогнозируемой инфляции, а на ОВГЗ можно заработать 13-16% годовых в зависимости от срока погашения", - объяснил эксперт.
При этом глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик Андрей Шевчишин считают, что сейчас хорошее время для покупки валюты.
"На нисходящем тренде курс достаточно выгоден, по 41,40 грн/доллар сейчас можно покупать наличные, если "играть в долгую", то есть рассчитывать на прибыль через несколько лет и не зависеть от банка, где хранятся ваши средства", – объяснил Шевчишин.
В свою очередь Забловский посоветовал не хранить валюту под матрасом, а зарабатывать на валютных депозитах.
Курс доллара в Украине - мнение экспертов
Аналитик Алексей Козырев спрогнозировал, что курс доллара в Украине до конца недели в большинстве банков будет находиться в пределах от 40,60 до 41,75 грн/долл., а в обменниках - от 40,95 до 41,70 грн/долл.
По мнению начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, со второй половины августа медленно станет заметным "курсовое движение" вверх, хотя это не произойдет внезапно.