Продать доллар можно в среднем по курсу 41,15 грн, евро - 45,30 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 20 августа, вырос на 14 копеек - до 41,64 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,15 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня также подорожал на 26 копеек и составляет 45,95 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,30 грн за евро.

Какой курс сегодня в обменниках Киева

В валютных обменниках Киева доллар сегодня вырос на 10 копеек и составляет 41,52 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,45 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня подорожал на 20 копейки и составляет 45,85 грн/евро (курс продажи - 45,68 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на вторник, 20 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,30 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что переходить с гривны на доллар невыгодно, если главной целью является получить прибыль. По его словам, сейчас целесообразнее забрать вклад и проценты и приобрести гривневые ОВГЗ. В свою очередь аналитик Андрей Шевчишин считает, что сейчас хорошее время для покупки валюты.

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