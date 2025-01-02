Курс гривни к евро установлен на уровне 43,38 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 3 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,04 грн/долл., то есть гривня ослабла на 7 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно европейской валюты гривня, в свою очередь, значительно усилила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 43,38 гривни за один евро, то есть гривна выросла на 23 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,09/42,12 грн/долл., а евро - 43,42/43,43 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Киева курс доллара сегодня утром составил 42,46 грн/долл., а продать доллар можно за 42,35 грн. Курс наличного евро в обменниках составлял 44,38 грн/евро, курс продажи - 44,10 грн/евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" 2 января не менялся и составляет 42,40 гривни за доллар. Курс евро также неизменен и составляет 44,40 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,80 гривни, а евро - по курсу 43,40 гривни за единицу иностранной валюты.

При этом издание Bloomberg писало, что евро упал до самого низкого уровня по отношению к доллару за последние два года на фоне опасений относительно экономики Европы и разногласий в монетарной политике с США.

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