Отмечается, что в первые дни нового года на валютном рынке можно ожидать стабильность.

Курс валют в Украине в первые дни 2025 года будет находиться в пределах "ожидаемой нормы". Украинцам не стоит ожидать резких скачков.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что вряд ли стоит ожидать чрезмерного ажиотажа в начале января. По его словам, курсовая ситуация будет важным элементом сдерживания инфляции

"Мы предполагаем, что с 30 декабря по 5 января официальный курс будет колебаться в диапазоне 41,8-42,1 грн/долл., то есть в широком смысле головокружительные изменения почти исключены", - считает банкир.

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При этом он указал, что курс доллара с 30 декабря по 5 января будет находится в коридоре 41,8 - 42,1 гривни за доллар на межбанке и 41,9 - 42,2 гривни за доллар на наличном рынке.

Таким образом, в первые дни января 2025 года 100 долларов в гривнях будут стоить 4190 - 4220 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдется в 41900 - 42200 гривень.

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов отметил, что в первые месяцы 2025 года максимальная девальвация гривни, скорее всего, не будет больше 2-2,5% в месяц.

По его мнению, в конце марта курс доллара может находиться в коридоре 42 - 42,8 гривни. Таким образом, 100 долларов в гривнях до 31 марта 2025 года будут стоить 4200 - 4280 гривень

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