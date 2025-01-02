Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 2 января, не менялся и составляет 42,40 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня также неизменен и составляет 44,40 гривни за евро.
Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,80 гривни, а евро - по курсу 43,40 гривни за единицу иностранной валюты.
Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг составляет 42,37 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 2 января, составляет 44,05 гривни.
Курс валют в Украине - последние новости
Курс доллара в банках Украины 2 января не изменился и в среднем составляет 42,45 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,85 гривни за доллар.
Средний курс евро сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 44,30 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,50 гривни за евро.
Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук считает, что в течение 2025 года ослабление гривны будет не более 10-12%. По его словам, обещанной иностранными партнерами финансовой помощи на 2025 год вполне достаточно для того, чтобы Национальный банк Украины мог перекрывать дефицит валюты на межбанковском валютном рынке.