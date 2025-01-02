Продать доллар можно в среднем по курсу 41,85 грн, евро - 43,50 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 2 января, не изменился и в среднем составляет 42,45 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,85 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 44,30 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,50 грн за евро.

Какой курс доллара на сегодня в Киеве

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,46 грн/долл., а продать доллар можно за 42,35 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,38 грн/евро, курс продажи - 44,10 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро четверга, 2 января, составляет 95 825,63 долл. В гривне ее цена сегодня составила 4 025 860 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

В 2025 году курс гривны будет оставаться в целом стабильным, хотя дефицит иностранной валюты в финансовой системе остается существенным, рассказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Пышный отметил, что НБУ не дает прогнозов по курсу, и отметил, что заложенный в государственном бюджете курс в 45 гривень за доллар "не является для Национального банка целью и никогда не был".

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