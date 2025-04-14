Курс гривни к евро установлен на уровне 47,03 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 15 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,32 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 7 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривна значительно ослабила позиции. Так, официальный курс евро на вторник установлен на уровне 47,03 грн за один евро, то есть гривня снизилась на 11 копеек. Таким образом, евро снова обновил исторический максимум по официальному курсу.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,30/41,33 грн/долл., а евро - 47,03/47,05 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,10 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 40,94 гривни. Курс наличного евро составляет 47,00 грн/евро, а курс продажи - 46,60 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 14 апреля снизился на 1 копейку и составляет 41,55 гривни за доллар, а курс евро вырос на 41 копейку - до 47,40 гривни за евро.

В то же время, продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,95 гривни, а европейскую - по курсу 46,40 гривни за единицу иностранной валюты.

Вас также могут заинтересовать новости: